 
مباشر

محكمة إسرائيلية تطالب بوقف تطبيق قانون منع "لم شمل" العائلات الفلسطينية

أخبار العالم

محكمة إسرائيلية تطالب بوقف تطبيق قانون منع
Globallookpress
وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5f5

طالبت محكمة إسرائيلية، بوقف تطبيق قانون حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، الذي انتهى مفعوله في يوليو الماضي.

إقرأ المزيد
الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الإسرائيلي عنصري
الخارجية الفلسطينية: قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الإسرائيلي عنصري

وأمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل.

وقال القاضي دافنا باراك إيريز، إن "المواد الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودا"، مؤكدا أن شاكيد "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو الماضي".

وأضاف القاضي إنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".

يشار الى أن الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو في تجديد قانون "المواطنة"، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.

المصدر: i24

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا