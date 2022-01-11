واشنطن: إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ يشكل خطرا على المجتمع الدولي

أعلن البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تمثل خطرا على المجتمع الدولي، داعيا بيونغ يانغ إلى "الامتناع عن الاستفزازات".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء: "ندين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي... هذه العملية تعتبر انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل خطرا على جيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ لم يمثل خطرا مباشرا على العسكريين الأمريكيين، لكنه يدل على "التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة الكوري الشمالي غير الشرعي".

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وأضافت بساكي: "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن مزيد من الاستفزازات وبدء حوار جدي"، مشيرة إلى أن واشنطن تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها حول الوضع في المنطقة.

وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، صباح الثلاثاء، باتجاه بحر اليابان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر، قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي.

المصدر: "تاس"