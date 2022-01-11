مسؤول عسكري إسرائيلي: إذا هاجمنا طهران فإن "حزب الله" سيهاجم تل أبيب
نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه "إذا هاجمت إسرائيل إيران سيهاجم حزب الله إسرائيل".
وقالت الهيئة تعقيبا على الوضع في الجبهة الشمالية: "التقديرات الإسرائيلية تظهر أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران فسيرد حزب الله ويهاجم".
מתיחות בזירה הצפונית | בכיר ישראלי מעריך: אם ישראל תתקוף את איראן - חיזבאללה יגיב ויתקוף#חדשותהערב@kaisos1987pic.twitter.com/VUQKxhlrD1— כאן חדשות (@kann_news) January 11, 2022
هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، يوم أمس الاثنين، أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع إيران، مضيفا: "إيران ترسل تجاهنا وإلى حدودنا الأسلحة ووكلاءها وعملاءها ونحن نعمل ليل نهار ضد إيران وضد محاولاتها".
المصدر: RT
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