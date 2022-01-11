أذربيجان تعلن مقتل أحد عسكرييها بـ"استفزاز" من قبل القوات الأرمينية

أعلن وزير الدفاع الأذربيجاني، ذاكر حسنوف، اليوم الثلاثاء، عن مقتل عسكري لقوات بلاده جراء قصف من قبل الطرف الأرميني على الحدود بين البلدين.

وقال حسنوف، في بيان، إنه "قتل جندي بعد استفزاز من القوات المسلحة الأرمينية عند الحدود"، وأشار إلى أن الحادث حصل في منطقة كلباجار القريبة من قره باغ.

وفي غضون ذلك دانت وزارة الخارجية الأذربيجانية "بشدة مواصلة الطرف الأرميني استفزازاته"، مضيفة: "بدل اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات بين البلدين، نفذت أرمينيا استفزازا دمويا جديدا على الحدود بين الدولتين متسببة بذلك بموجة توتر جديد في المنطقة وتتحمل المسؤولية عن ذلك".

ولاحقا قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن التصعيد بدأ جراء فتح القوات الأذربيجانية النار على مواقع أرمينيا بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة ومنظومات المدفعية، مشيرة إلى أن ذلك أسفر عن إصابة 3 عسكريين أرمن.

وردت وزارة الدفاع الأذربيجانية على هذا البيان قائلة إن قواتها "تتخذ إجراءات متكافئة في اتجاه كلباجار" ردا على "استفزاز القوات المسلحة الأرمينية" دون استخدام أي طائرات مسيرة أو سلاح مدفعية.

وتعلن أذربيجان وأرمينيا بشكل متكرر عن اشتباكات مسلحة دامية رغم توقيعهما اتفاقا لوقف إطلاق النار في 9 نوفمبر 2020 وضع حدا لحرب استمرت 6 أسابيع للسيطرة على إقليم قره باغ المتنازع عليه منذ أواخر الثمانينيات للقرن الماضي.

المصدر: وكالات