مندوب روسيا: سيتم رفع العقوبات عن القطاعات الإيرانية الأساسية

توقع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن يتم رفع العقوبات الأمريكية عن القطاعات الاقتصادية الأساسية لإيران نتيجة لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

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ونقلت وكالة "طهران تايمز" الإيرانية عن أوليانوف أنه قال في مقابلة لها، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات فيينا حول إعادة الاتفاق النووي مع طهران تجري في أجواء عملية وبراغماتية خاصة في الجولة الثامنة.

وشدد أوليانوف، حسب الوكالة، على أنه "سيتم رفع العقوبات ضد إيران عن القطاعات الأكثر أهمية بما في ذلك النفط والتجارة.

وأكد المندوب الروسي أن المقترحات لوضع اتفاق جديد غير عقلانية وغير واقعية لأن عملية التوصل إلى مثل هذه الصفقة ستستمر سنوات طويلة، كما شدد على دعم روسيا في إيران فيما يخص وصف العقوبات العابرة للحدود غير شرعية وغير بناءة.

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

المصدر: "طهران تايمز" + وكالات