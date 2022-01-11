الجيش الإسرائيلي يقرر وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار كورونا

قرر الجيش الإسرائيلي، وقف التدريبات الاحتياطية بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن يوم أمس الاثنين إصابة اثنين من كبار الجنرالات بالفيروس.

وقالت القناة 7 الإسرائيلية، في تغريدة عبر "تويتر" إنه "بسبب العدوى: الجيش الإسرائيلي يوقف التدريبات الاحتياطية".

בשל ההדבקה: צה"ל עוצר את אימוני המילואים. pic.twitter.com/4JdfB5E2Ty — ערוץ 7 (@arutz7heb) January 11, 2022

وحتى يوم أمس الإثنين، تم تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا بين عناصر الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش إن جميع الجنود والضباط والموظفين المدنيين في الجيش الإسرائيلي الذين ثبتت إصابتهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

كما أعلن عن إصابة رئيس مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي اللواء يانيف آشور، ومسؤول الاتصال العسكري مع الفلسطينيين اللواء غسان عليان، بفيروس كورونا.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"