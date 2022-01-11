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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني

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أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني
Globallookpress Saudi Press Agency
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في الديوان الأميري، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، واعضاء الوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم البلاد.

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

المصدر: "قنا"

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