أمير قطر يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في الديوان الأميري، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، واعضاء الوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم البلاد.

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، فقد جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في المنطقة.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد ، وذلك بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم في الديوان الأميري، وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. #قناhttps://t.co/VovuAMIZcrpic.twitter.com/ueoxuUG6yh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 11, 2022

المصدر: "قنا"