 
مباشر

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا

أخبار العالم

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا
Sputnik
رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s555

توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي الليلة الماضية في إيطاليا، عن عمر ناهز 65 عاما.

وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي في صفحته على تويتر": "توفي دافيد ساسولي في الساعة 1.15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا، حيث تم نقله في وقت إلى المستشفى. سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا