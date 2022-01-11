وفاة رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي عن عمر ناهز 66 عاما في إيطاليا

توفي رئيس البرلمان الأوروبي، الديمقراطي الاشتراكي الإيطالي ديفيد ساسولي الليلة الماضية في إيطاليا، عن عمر ناهز 65 عاما.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours. — RobertoCuillo (@robertocuillo) January 11, 2022

وقال المتحدث باسم رئيس البرلمان الأوروبي في صفحته على تويتر": "توفي دافيد ساسولي في الساعة 1.15 من صباح يوم 11 يناير في المستشفى بمدينة آفيانو بإيطاليا، حيث تم نقله في وقت إلى المستشفى. سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان الجنازة في الساعات القليلة القادمة".

المصدر: RT