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واشنطن تدعو قوات الأمن الجماعي لمغادرة كازاخستان "عندما تطلب سلطاتها"

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واشنطن تدعو قوات الأمن الجماعي لمغادرة كازاخستان
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمغادرة كازاخستان بعد أن تطلب سلطات البلاد ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين، إن "عليها أن تغادر كازاخستان عندما ستطلب سلطاتها ذلك".

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وكانت واشنطن قد انتقدت نشر قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وخاصة القوات الروسية في كازاخستان على خلفية الاضطرابات في البلاد.

يذكر أن رئيس كازاخستان توجه إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم 5 يناير الجاري بطلب إرسال القوات "لمحاربة الخطر الإرهابي" في البلاد على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب وعنف.

المصدر: "إنترفاكس"

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