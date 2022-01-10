هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب شمال غربي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على سلم ريختر شمال غربي إيران، مساء الاثنين.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في الساعة التاسعة و59 دقيقة و49 ثانية من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 35.62 والطول الشرقي 44.95 درجة.

وأعلن مدير عام شؤون إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، أن هذا الزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية بين إيران والعراق لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية.

المصدر: "إرنا"