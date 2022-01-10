الرئيس التونسي يهاجم وسائل الإعلام

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، انتقادات لاذعة إلى وسائل الإعلام التي اتهمها بتشويه الحقائق حول الأوضاع التي تشهدها تونس.

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وقال سعيد، إثر لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، إن بعض وسائل الإعلام تتعمد في نشراتها الإخبارية تشويه الحقائق، مضيفا: "يتحدثون عن بعض المسائل التافهة ثم بعد ذلك يتحدثون عن جملة من القضايا الأساسية والجوهرية".

وتابع: "في تونس الحرية يعتبرونها عملية ثلب وشتم وقذف عن طريق وسائل الإعلام... هؤلاء تقف وراءهم لوبيات مالية".

وفي سياق متصل، تطرق الرئيس التونسي إلى كيفية تناول الإعلام موضوع الاستشارة الإلكترونية، قائلا: "كل يوم يضعون على أعمدة الصحف الاستفتاء الإلكتروني بين معقفين، لو وضعوا أنفسهم بين المعقفين لكان أفضل".

وأردف سعيد: "هؤلاء ينطبق عليهم قول مظفر النواب يكذب يكذب يكذب كنشرة الأخبار".

المصدر: وسائل إعلام تونسية