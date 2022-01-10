مفوضية حقوق الإنسان: الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات يفاقم الظلم في ميانمار

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الحكم على زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات إضافية، لا يؤدي إلا إلى تفاقم الظلم في البلاد.

واستنكرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، في بيان الحكم الصادر بحق أونغ سان سو تشي، بالسجن أربع سنوات أخرى، بعد الحكم عليها أول مرة في ديسمبر الماضي، ودعت إلى إطلاق سراحها.

🇲🇲Aung San Suu Kyi's conviction & sentencing on politically motivated charges only compounds injustice in #Myanmar when what is needed is dialogue. @mbachelet has called for the immediate release of all those arbitrarily detained👉https://t.co/ph1nKhwY6s#WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/Po0O8cJRXn — UN Human Rights Asia (@OHCHRAsia) January 10, 2022

وقالت باشليت إن "إدانة مستشارة الدولة في أعقاب محاكمة صورية في إجراءات سرية أمام محكمة يسيطر عليها الجيش ليست سوى دوافع سياسية. الأمر لا يتعلق فقط بالحرمان التعسفي من حريتها، بل يغلق أيضا باب الحوار السياسي".

ورأت أن "الجيش يحاول استغلال المحاكم لإزالة كل المعارضة السياسية، لكن هذه القضايا لا يمكن أن توفر غطاء قانونيا لعدم شرعية الانقلاب والحكم العسكري"، مشددة على أن "هذا الحكم لن يؤدي إلا إلى تعميق رفض الانقلاب، وسيصلب المواقف عندما يكون المطلوب هو الحوار والتسوية السلمية والسياسية لهذه الأزمة".

المصدر: الأمم المتحدة