سلوفاكيا تخفف من قيود مكافحة كورونا

تخفف سلوفاكيا من قيود مكافحة فيروس كورونا بعد تراجع معدل الإصابات الجديدة، في حين أن متحور "أوميكرون" الذي يتصف بأنه سريع الانتشار لم يضرب البلاد بشكل كامل بعد.

وتتضمن التغييرات اعتبارا من يوم الاثنين، إلغاء حظر التجوال الليلي الذي يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في الخامسة صباحا وتسمح الخطوة للحانات والمطاعم والمتاجر وغيرها البقاء مفتوحة دون قيود.

ويسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح الكامل أو الذين تعافوا من فيروس كورونا دخول الحانات والمطاعم والفنادق ومنتجعات التزلج ودور العبادة والمتاجر التي تبيع السلع غير الأساسية.

وأعيد فتح المدارس الابتدائية والثانوية بالكامل، ولكن يتعين على التلاميذ والطلاب ارتداء الكمامات.

وقررت الحكومة كذلك رفع القيود بشكل جزئي عن العديد من المناسبات العامة ومنها الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية، وهو ما يسمح بوصول عدد الحضور إلى 50 في المئة من سعة المكان.

وفي حالة المناسبات شديدة الخطورة مثل حفلات الزفاف، يمكن لنحو 20 شخصا الحضور.

ويسمح فقط للأشخاص الحاصلين على اللقاح الكامل أو المتعافين من فيروس كورونا بالحضور.

وفي ظل انتشار متحور "دلتا" سجلت سلوفاكيا ارتفاعا قياسيا في الإصابات مؤخرا ولكن الحالات الجديدة أخذة في التراجع.

وبلغ إجمالي الإصابات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 ملايين نسمة، 864 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 16989 حالة.

ويعتبر أن نحو 2.6 مليون شخص تم تطعيمهم بالكامل في سلوفاكيا وهذا أقل من متوسط التطعيم في الاتحاد الأوروبي.

ويؤكد الوضع الحديث في البلاد، أن 2117 مريضا بفيروس كورونا كانوا بحاجة لدخول المستشفى يوم الأحد انخفاضا من أكثر من 3600 مريض في أوائل ديسمبر.

وتتوقع السلطات أن يصبح متحور "أوميكرون" السلالة المهيمنة في أواخر يناير، ورسميا تأكد 54 إصابة فقط بـ"أوميكرون" حتى يوم الجمعة.

المصدر: "أسوشيتد برس"