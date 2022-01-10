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تركيا تعزي أمريكا بضحايا حريق نيويورك

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تركيا تعزي أمريكا بضحايا حريق نيويورك
AFP
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قدمت تركيا، اليوم الاثنبن، تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية إثر مصرع 19 شخصا جراء حريق نشب أمس في مبنى سكني بولاية نيويورك.

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وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، أنها تلقت نبأ سقوط ضحايا في الحريق ببالغ الحزن، متمنية الشفاء العاجل للمصابين والصبر لذويهم ولعامة الشعب الأمريكي.

وأمس لقي 19 شخصا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.

وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.

المصدر: "الأناضول"

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