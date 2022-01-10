كاميرا RT تجوب شوارع مدينة ألما-آتا الكازاخستانية بعد أن استتب الأمن فيها عقب أحداث دامية

جالت كاميرا RT في شوارع مدينة ألما-آتا بعد عودة الهدوء إلى أحيائها عقب الأحداث الدامية التي شهدتها مؤخرا المدينة وباقي مدن كازاخستان.

وأكد مراسلنا أن وسائل المواصلات العامة تعود للعمل بشكل جزئي في مدينة ⁧ ألما-آتا⁩، وسط تشديدات أمنية عالية وإغلاق لمنطقة ساحة الجمهورية التي شهدت عمليات اطلاق نار واشتباكات مع مسلحين.

وزار مراسلنا مطار ألما-آتا المتوقف حاليا عن الخدمة، منوها بأن قوات حفظ السلام تقوم حاليا بإجلاء رعايا الدول العالقين في كازاخستان جراء الأحداث الأخيرة.

المصدر: RT