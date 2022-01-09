زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب اليونان
Globallookpress Ingeborg Knol
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أعلن مركز "جي. إف. زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجات ضرب اليونان في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تشر التقارير الإعلامية إلى وقوع ضحايا أو إصابات.
المصدر: وكالات
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