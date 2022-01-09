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إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بكورونا

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إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي بكورونا
AP Oded Balilty
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد مساعدي رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بعد ساعات من كشف إصابة مساعد وزير الدفاع، بني غانتس.

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وقال الجيش الإسرائيلي عبر "تويتر": "تم صباح اليوم تشخيص الإصابة بفيروس كورونا لدى مساعد لرئيس هيئة الأركان. الضابط في حالة صحية جديدة ويخضع حاليا في الحجر المنزلي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن كوخافي نفسه خضع بالتوافق مع إرشادات وزارة الصحة لاختباري الأجسام المضادة وPCR لرصد فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية.

 وفي وقت سابق من اليوم أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أنه خضع للحجر الصحي بسبب إصابة أحد مساعديه بفيروس كورونا.

وأمس أعلن رئيس الحكومة، نافتالي بينيت، أنه يتوقع إصابة ما بين 2 و4 ملايين إسرائيلي بفيروس كورونا خلال الموجة الجديدة التي تضرب العالم.

المصدر: RT

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