أنباء عن عدة انفجارات غرب العاصمة الأفغانية كابل

أفادت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأحد بوقوع عدة انفجارات وسماع دوي طلقات نارية في غرب العاصمة كابل.

وأوضحت صحيفة "Weesa" أن الحادث وقع مساء الأحد في منطقة جامعة بوليتكنيك كابل.

ولاحقا نقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عبر "تويتر" عن متحدث باسم إدارة الأمن في كابل أن المنطقة الخامسة في غرب المدينة حيث تقع جامعة بوليتيك شهدت اشتباكا مسلحا بين عصابة مختطفين وقوات أمنية.

وأضاف المتحدث أن المواجهات انتهت حتى الآن وتمت تصفية مسلح واحد في العصابة.

وتخضع كابل منذ أغسطس 2021 لسيطرة حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في ظل انسحاب القوات الغربية والانهيار السريع للحكومة السابقة المدعومة من واشنطن.

المصدر: وسائل إعلام أفغامية