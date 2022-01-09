البحرية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع القوات الأمريكية في البحر الأحمر

أجرت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريبا بحريا مشتركا بنطاق الأسطول الجنوبي المصري بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة الفرقاطة المصرية "الإسكندرية" ومدمرتين أمريكيتين.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوي التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، والتدريب على إجراءات الأمن البحري بالبحر الأحمر، ومجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، إلى جانب تمرين حماية سفينة تحملُ شحنات هامة.

المصدر: اليوم السابع