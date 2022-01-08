لابيد يدعو ماكرون للضغط على إيران في محادثات فيينا

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبه فيها بالاستجابة إلى طلب تل أبيب بالضغط على طهران في المحادثات النووية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن المحادثات بين الجانبين تناولت التحديات الإقليمية، والمحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية في فيينا، ومطالب إسرائيل بالضغط على إيران، والعلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

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وأضافت أن لابيد هنأ ماكرون بتولي فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين إسرائيل والتكتل.

ولفتت إلى أن ماكرون جدد التزامه بأمن إسرائيل، وشدد على الأهمية التي يوليها لـ"العلاقة الدافئة" بين إسرائيل وبلده.

وأشارت إلى أن المحادثات مبنية على زيارة لابيد لباريس قبل شهر ونصف.

المصدر: RT