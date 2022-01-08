وفد من "طالبان" يزور طهران لبحث العلاقات الاقتصادية والسياسية

توجه وفد من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية الخاضعة لحركة "طالبان" إلى إيران، اليوم السبت، لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وقال بيان للحركة إن "وفدا توجه عصر اليوم برئاسة وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية، مولوي أمير خان متقي، إلى إيران، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الجانب الإيراني".

وقال التلفزيون الأفغاني إن الزيارة ستشهد "مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا العبور واللاجئين".

وتجدد إيران التأكيد بشكل مستمر على ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة، فضلا عن تعزيز جهود المجتمع الدولي لمنع وقوع أزمة إنسانية في هذا البلد.

وأنهت الولايات المتحدة، في نهاية أغسطس الماضي سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وبسطت طالبان في 15 أغسطس الماضي سيطرتها على أفغانستان لتشكل حكومة تدير شؤون البلاد.

المصدر: وكالات