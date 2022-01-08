الهند تسمح لجمعية الأم تيريزا بالتمويل الأجنبي مجددا

سمحت الحكومة الهندية لمؤسسة "الأم تيريزا الخيرية" بتلقي أموال أجنبية، بعد أسابيع من منعها بحجة أن المنظمة الكاثوليكية هذه لم تستوف الشروط بموجب القوانين المحلية.

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وغرد ديريك أوبراين، وهو مشرع من حزب "مؤتمر ترينامول" المعارض، أن جمعية "المبشرون الخيرية" عادت إلى قائمة الجمعيات المعتمدة، بعد استعادة ترخيصها لتلقي الأموال من المساهمين الأجانب.

وكانت الحكومة الهندية قد رفضت طلب المؤسسة الخيرية لتجديد ترخيص يسمح لها بتلقي أموال من الخارج، مشيرة إلى "عوامل سلبية". وقوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة من قبل سياسيين معارضين وجماعات حقوقية، وجاءت في أعقاب سلسلة من الهجمات على المسيحيين في بعض أجزاء الهند من قبل الجماعات القومية الهندوسية، التي تتهم أحيانا القساوسة والكنائس بتحويل الناس قسريا عن دينهم.

وتدير المؤسسة الخيرية، التي أسستها الأم تيريزا في كولكاتا عام 1950، مئات الملاجئ التي يعتني بعضها بأكثر الأشخاص احتياجا في العالم. واتهم العديد من قادة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم المؤسسة الخيرية هذه بتحويل الناس قسريا عن دينهم. ونفت المؤسسة الخيرية هذه المزاعم.

وحصلت الأم تيريزا على جائزة نوبل للسلام عن عملها عام 1979، وأعلنها البابا فرانسيس قديسة في عام 2017، بعد عقدين من وفاتها.

والهند تضم ثاني أكبر عدد من المسيحيين الكاثوليك في آسيا، بعد الفلبين، لكن نحو 18 مليون كاثوليكي يمثلون أقلية صغيرة في هذه الدولة ذات الأغلبية الهندوسية التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

المصدؤ: أ ب