الجسر الجوي الروسي مستمر في نقل قوات حفظ السلام إلى كازاخستان (فيديو)

تواصل طائرات الشحن العسكرية الروسية نقل وحدات من قوات حفظ السلام، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، من مطارات مقاطعات موسكو وإيفانوفو وأوليانوفسك، إلى كازاخستان.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات العسكرية تنقل وحدات من المظليين من قوات حفظ السلام إلى مطاري "ألما-آتا" و"جيتيغين" بجمهورية كازاخستان.

وباشرت وحدات من قوات حفظ السلام الروسية التي وصلت في وقت سابق إلى أراضي كازاخستان تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وتعمل أكثر من 70 طائرة نقل عسكري روسية من طراز "Il-76" و "An-124" على مدار الساعة على نقل وحدات من قوات حفظ السلام الروسية ومعداتها العسكرية إلى كازاخستان.

وتأتي هذه الإجراءات وفقا لقرار مجلس الأمن لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي تم تبنيه في 6 يناير 2022، والذي يقضي بإرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان لفترة محدودة، بهدف المساعدة في عودة الاستقرار، بعد اندلاع أعمال شغب ونهب في هذا البلد.

وتضم وحدات حفظ السلام قوات من روسيا، وبيلاروس، وأرمينيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان.

ستكون المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام هذه هي حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة هناك، ومساعدة قوات الأمن الكازاخستانية في إعادة الاستقرار والهدوء.

المصدر: RT