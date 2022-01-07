ماكرون يؤكد أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته حول "تنغيص حياة" رافضي التلقيح

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه "يتحمل بشكل كامل" مسؤولية تصريحاته المثيرة للجدل حول غير الملقّحين التي قال فيها إنه مصمم على "تنغيص حياة الذين يرفضون التلقيح".

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده في قصر الإليزيه: "قد يتأثر البعض بتعابير تبدو لغة عامية، وأتحمل مسؤوليتها بشكل كامل".

وأضاف: "أنا مستاء من الوضع الذي نحن فيه، الانقسام الحقيقي في البلاد هو هنا، عندما يجعل البعض من حريته، التي تصبح عدم مسؤولية، شعارا".

المصدر: "أ ف ب"