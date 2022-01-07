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آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان

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آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان
Sputnik
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لا يزال الوضع الأمني في كازاخستان متوترا بعد سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بسبب أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري.

أهم مجريات الوضع في كازاخستان حتى هذه الساعة:

- أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، أن عمليات مكافحة الإرهاب في البلاد ستستمر حتى القضاء على المتطرفين.

- القضاء على 26 مشاغبا وجرح 18 خلال عمليات أمنية خاصة.

- اعتقال حوالي 3 آلاف شخص لمشاركتهم في أعمال التخريب والنهب.

- مقتل رئيس أكاديمية الحدود التابعة للجنة الأمن القومي لجمهورية كازاخستان في مدينة ألما - آتا.

- مثيرو أعمال الشغب يحاصرون مبنى قناة "مير".

السلطات الكازاخستانية تعلن المستوى الأحمر  للتهديد الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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