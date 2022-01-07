البيرو.. حوالي 100 ألف طفل يتيم بسبب كورونا

أعلنت البيرو أن جائحة كوفيد-19 يتمت حوالى 100 ألف طفل في البلاد، التي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا من حيث أعداد الوفيات بالنسبة لعدد السكان.

وقالت وزيرة المرأة في البيرو، أناهي دوراند، بناء على بيانات نشرتها مجلة "ذي لانسيت" الطبية، إن "بلدنا هو للأسف البلد الذي يعد ما يقرب من 98 ألف طفل فقدوا أباهم أو أمّهاتهم أو أولياء أمرهم خلال الوباء".

وأعربت الوزيرة عن أسفها لأن البيرو هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الأطفال الذين فقدوا ذويهم بسبب الجائحة.

وأوضحت دوراند أن وزارتها تدفع حالياً معاشا شهريا قدره 200 سول (حوالي 50 دولارا) لأكثر من 18 ألف أسرة، مشدّدة على ضرورة زيادة أعداد المستفيدين من هذه المساعدة.

وقالت إن الحكومة تعتزم دفع هذه المساعدة الشهرية لما مجموعه 83664 طفلا يتيما، كما ستوفّر لهؤلاء الأطفال والمراهقين دعماً نفسياً وتربوياً.

والبيرو البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة لديها أعلى معدل وفيات في العالم بسبب الجائحة (6122 وفاة لكل مليون نسمة)، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وحتى اليوم أصيب في هذه الدولة الأمريكية اللاتينية الواقعة في منطقة الأنديز أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا، توفي منهم حوالى 203 آلاف شخص.

المصدر: أ ف ب