منظمة الصحة تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، عن تسجيلها أكثر من 2.6 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم ما يمثل حصيلة يومية قياسية.

وأفادت المنظمة، في تقرير يومي، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2618130 حالة، لتصل الحصيلة العامة مستوى 296496809 حالات.

كما ذكر التقرير أن عدد الوفيات جراء المرض ازداد بواقع 8168 حالة، ليصل عدد ضحايا الجائحة إلى 5462631.

يتبع...