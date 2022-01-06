واشنطن تعين مبعوثا جديدا لها إلى القرن الإفريقي خلفا لفيلتمان

عينت واشنطن سفيرها لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى القرن الإفريقي خلفا لجيفري فيلتمان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر "تويتر" عن تقديره العميق لما وصفها بالجهود الدؤوبة التي بذلها فيلتمان "لتعزيز السلام والازدهار في القرن الأفريقي".

I am deeply appreciative to Ambassador Jeffrey Feltman for his tireless efforts to promote peace and prosperity in the Horn of Africa and am delighted to welcome Ambassador David Satterfield to succeed him in the position of Special Envoy. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 6, 2022

يذكر أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ساترفيلد يعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي في الدبلوماسية، وكانت له أدوار في قضايا متعلقة بمنطقة الخليج، والعراق ولبنان، كان بينها التوسط بشأن ملف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ويعمل ساترفيلد منذ 2017 في منصب القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى.

وشغل سابقا منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير واشنطن لدى لبنان، وعمل مديرا لشؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، كما عمل في سفارات بلاده لدى سوريا وتونس والسعودية.

المصدر: RT