رسميا.. حظر زواج الأطفال في الفلبين

بعد معركة طويلة من قبل المشرعين والدعاة، فرضت الفلبين رسميا حظرا تاما على زواج الأطفال في البلاد.

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وأرسل القصر الرئاسي الفلبيني "مالاكانيانغ"، اليوم الخميس، إلى المراسلين نسخة من القانون الجديد، القانون الجمهوري رقم 11596. وهو يحمل توقيع الرئيس رودريغو دوتيرتي، بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

ويفرض الإجراء الموحد عقوبات على تسهيل زواج الأطفال وإقراره، ومعاشرة شخص بالغ لطفل خارج إطار الزواج. ويمكن أن يواجه المخالفون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع دفع غرامات تصل إلى 50000 بيزو.

كما ينص القانون على أن زواج الأطفال باطل رسميا. وكمزيد من الوقاية من زواج الأطفال، فإن الإجراء يأمر الحكومة بتمكين الأطفال من خلال المعلومات والمهارات وشبكات الدعم، والقيام بتدخلات استراتيجية لتمكين الوالدين والمجتمعات من القضاء على ظاهرة ممارسة زواج الأطفال.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في نوفمبر 2020، بينما وافق مجلس النواب على نسخته في 6 سبتمبر 2021. وصدق مجلس الشيوخ على تقرير مجلس النواب بشأن مشروع القانون في 27 سبتمبر.

المصدر: "Rappler"