بيلوسي في الذكرى الأولى للهجوم على الكابيتول: الديمقراطية انتصرت في 6 يناير

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن الديمقراطية انتصرت في الهجوم المروع الذي وقع على مبنى الكونغرس الأمريكي في مطلع العام الماضي.

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وفي مقابلة أجرتها مع وكالة "أسوشيتد برس" عشية الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مبنى الكابيتول، رأت بيلوسي، أن "الوقت قد حان للبلاد للتوجه إلى رموزها الأفضل، والاستفادة من التاريخ، وضمان أن يوما مثل 6 يناير الماضي لن يحدث مرة أخرى". وقالت: "لا تقدموا على ارتكاب أخطاء، فديمقراطيتنا كانت على شفا كارثة".

وأكدت أن "الديمقراطية انتصرت في تلك الليلة، فبسبب العمل الشجاع لشرطة الكابيتول وشرطة العاصمة وآخرين، تم ردعهم في عملهم لوقف التداول السلمي للسلطة. وقد هزموا".

وأضافت بيلوسي: "يجب أن تكون هذه فترة للتذكر والمصالحة"، مستشهدة بالمثال الذي أرساه أبراهام لنكولن "دون بغضاء تجاه أحد، وإحسان تجاه الجميع ... علينا أن نمد يد الصداقة".

كما انتقدت بيلوسي الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلة: "لا يمكن لأحد أن يتخيل رئيسا أمريكيا يدعو إلى التمرد، لكن هناك الآن درسا مدنيا هائلا تم تعلمه فيما يتعلق بما يستطيع الرئيس القيام به".

ووجهت رسالة إلى أولئك الذين هاجموا مبنى الكابيتول، وملايين الأمريكيين الذين دعموا ترامب ويمكنهم دعمه مرة أخرى، معتبرة أنهم كانوا عرضة لأكاذيب.

المصدر: AP