مقتل عامل فلسطيني دهسه مستوطن
Sputnik
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لقي شاب فلسطيني مصرعه بعد أن دهسه مستوطن، فجر اليوم الخميس.
وذكرت وكالة "وفا" أن الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا غرب مدينة رام الله، قُتل أثناء توجهه إلى العمل في أراضي عام 1948.
وأفاد أحد أقرباء الضحية بأنه عند حوالي الساعة السادسة صباحا، وبينما كان مصطفى يهم بعبور الشارع متوجها إلى عمله، دعسه مستوطن بسيارته، ليلقى حتفه بعدها متأثرا بإصابته.
المصدر: وفا
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