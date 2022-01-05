ريابكوف: روسيا تعوّل على نتيجة عاجلة إلى حد ما للمفاوضات الأمنية مع واشنطن

أشار سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تعول على "نتيجة سريعة إلى حد ما" للمفاوضات مع واشنطن والناتو حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة.

وأضاف في حديث لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "نعول كما قال الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من مرة على نتيجة سريعة إلى حد ما للمفاوضات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "الحاجة برزت لإطلاق المفاوضات العاجل على خلفية التغيير الحاد للوضع الأمني" في أوروبا.

وتابع: "إمكانية إحراز تقدم سريع ستتضح بعد بدء الاجتماعات ذات الصلة، وسيتضح أيضا ما إذا كان سيتسنى التحرك على المسارات التي تهمنا في المقام الأول".

ومن المتوقع أن تجرى في جنيف في الـ10 من يناير الحالي المفاوضات الروسية الأمريكية حول الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا التي اقترحتها روسيا.

وفي الـ12 من يناير ستبحث موسكو الضمانات الأمنية في اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل.

وفي الـ13 منه سيعقد اجتماع ثالث للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

المصدر: "تاس"