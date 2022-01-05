كوريا الشمالية تجري تجربة على صاروخ فرط صوتي

أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن تجربة إطلاق الصاروخ جرت الأربعاء.

وأضافت أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية.

وأكد بيونغ يانغ أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.

المصدر: أ ف ب