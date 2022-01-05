كوريا الشمالية تجري تجربة على صاروخ فرط صوتي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s44w
أجرت كوريا الشمالية تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن تجربة إطلاق الصاروخ جرت الأربعاء.
وأضافت أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية.
وأكد بيونغ يانغ أن الصاروخ أصاب بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.
المصدر: أ ف ب
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.