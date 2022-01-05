"أوميكرون" يسجل معدلات قياسية في كرواتيا

دفع المتحور الجديد "أوميكرون" معدل الإصابات اليومية بكورونا في كرواتيا إلى الأعلى منذ بدء تفشي الجائحة، وأعلنت دول أخرى في منطقة البلقان عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات.

وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خلال جلسة حكومية إنه تم تأكيد 8587 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في كرواتيا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأضاف بلينكوفيتش أن الإحصاءات تظهر أن "أوميكرون" ينتشر، واعتبر ذلك بأنه "تحذير بشأن مدى أهمية استخدام كل شيء في حوزتنا للحماية من فيروس كورونا".

وقال بلينكوفيتش إن السلطات ستراقب الوضع وتناقش احتمال تشديد القواعد في الأيام المقبلة.

وكان دول أخرى في البلقان شهدت زياردات حادة في الإصابات بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وسجلت سلوفينيا المجاورة أعلى مستوى منذ 7 أسابيع بلغ 4068 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي الجبل الأسود، تم تشديد الإجراءات الخاصة بمواجهة الفيروس، بعد أن بدأت الحالات في الارتفاع، بينما تشكلت طوابير طويلة خارج المراكز الطبية لكوفيد-19 في صربيا، حيث بدأت العدوى في الارتفاع بعد احتفالات رأس السنة.

حذر خبراء من أن الحالات الجديدة قد تصل إلى أعداد "هائلة" في الأيام المقبلة بسبب المتحور أوميكرون وعدم احترام قواعد كوفيد-19.

المصدر: "أسوشيتد برس"