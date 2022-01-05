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واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تحمل علم الإمارات وتطالب بالإفراج الفوري عنها

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واشنطن تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تحمل علم الإمارات وتطالب بالإفراج الفوري عنها
AP Kevin Lamarque
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس
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دانت الولايات المتحدة استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في 2 يناير على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

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وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى أن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

واعتبر نيد برايس أن "تصرفات الحوثيين هذه تأتي في وقت يجب على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة".

وأضاف برايس: "نحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين، ووقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن".

المصدر: "state.gov"

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