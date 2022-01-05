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ترامب يلغي مؤتمره الصحفي المقرر الخميس بذكرى اقتحام الكابيتول

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ترامب يلغي مؤتمره الصحفي المقرر الخميس بذكرى اقتحام الكابيتول
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير الماضي.

وقال ترامب في بيان له إنه قرر إلغاء هذا المؤتمر "في ضوء التحيز الكامل وانعدام النزاهة اللذين برهنت عنهما كل من اللجنة البرلمانية التي تحقق في ملابسات اقتحام مقر الكونغرس، ووسائل الإعلام".

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وأشار إلى أنه سيناقش التهم الموجهة إليه في قضية اقتحام الكابيتول في تجمع سيقام في أريزونا في وقت لاحق من الشهر الحالي.

 

المصدر: "أسوشيتد برس" + "أ ف ب" 

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