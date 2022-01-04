استطلاع: معارضة بايدن تسجل أعلى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي أجرته CNBC-Change Research أن نسبة معارضة الأمريكيين لأداء الرئيس جو بايدن سجلت أعلى مستوياتها وبلغت 56%.

وأظهر الاستطلاع أن 60 بالمائة من المستطلعين رفضوا طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد و55 بالمائة رفضوا طريقة استجابته لوباء كوفيد-19.

وبالنسبة للاقتصاد قال 72 في المائة إنهم لا يوافقون على إدارة بايدن لأسعار السلع اليومية.

وفي ما يتعلق بتفويضات اللقاح، أشار الاستطلاع إلى أن 50 بالمائة قالوا إن بايدن "ذهب بعيدا جدا"، وقال 26 في المائة إن الإدارة لديها النهج الصحيح، وقال 24 في المائة إنه لم يقم بما فيه الكفاية لمحاربة الوباء.

المصدر: The Hill