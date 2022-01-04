جلسة مجلس روسيا-الناتو في 12 يناير

أكد المكتب الصحفي لحلف الناتو، أن جلسة مجلس روسيا-الناتو ستعقد في 12 يناير، ودعا روسيا إلى أخذ قلق الحلف بالاعتبار.

وذكر المكتب في بيانه، أن اجتماع اللجنة العسكرية للحلف على مستوى رؤساء الأركان العامة، سيعقد في بروكسل يومي 12 و 13 يناير.

وأضاف البيان: "دعا الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بصفته رئيس مجلس–روسيا- الناتو، إلى عقد اجتماع لهذا المجلس في 12 يناير 2022".

وشدد البيان، على أن "الحوار مع روسيا يجب أن يتم على أساس المعاملة بالمثل، ويرد على مخاوف الناتو بشأن التصرفات الروسية، ويجب أن يستند إلى المبادئ الأساسية والوثائق الأساسية حول الأمن الأوروبي وأن يجري بالتوازي مع المشاورات مع شركاء الناتو الأوروبيين".

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ولم يتطرق بيان الناتو، إلى ما سيتضمنه جدول أعمال الاجتماع.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا نيتها مناقشة مع الناتو مبادراتها في مجال الأمن الأوروبي، والتي تشمل مطالب سحب الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا، والتخلي عن نشر القوات العسكرية التقليدية للناتو بالقرب من حدود روسيا، وكذلك رفض الحلف لضم أوكرانيا وجورجيا في الناتو.

المصدر: تاس