مصرع 8 مهاجرين بحادث مروري في إيران
وكالة "تسنيم" الإيرانية
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لقي 8 أشخاص يبدو أنهم لاجئون أفغان، مصرعهم جراء حادث سير بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران فجر اليوم الثلاثاء.
وحسب وكالة "تسنيم"، فإن شاحنة "بيجو" صغيرة تقل "مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين" انقلبت في الطريق بين مدينتي خاش وإیرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرين كانوا على متنها.
وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة خاش بست سيارات إسعاف.
۸ کشته در واژگونی خودروی اتباع بیگانه— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2022
بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو حامل ۲۴ تبعه غیرمجاز در مسیر خاش - ایرانشهر، ۸ نفر کشته و ۱۶ نفر مجروح شدند#واژگونی_خودروhttps://t.co/MUrJgWN2uNpic.twitter.com/fKaab5o2yE
المصدر: وكالة "تسنيم"
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