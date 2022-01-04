مصرع 8 مهاجرين بحادث مروري في إيران

لقي 8 أشخاص يبدو أنهم لاجئون أفغان، مصرعهم جراء حادث سير بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران فجر اليوم الثلاثاء.

وحسب وكالة "تسنيم"، فإن شاحنة "بيجو" صغيرة تقل "مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين" انقلبت في الطريق بين مدينتي خاش وإیرانشهر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وجرح 16 آخرين كانوا على متنها.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في مدينة خاش بست سيارات إسعاف.

۸ کشته در واژگونی خودروی اتباع بیگانه



بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو حامل ۲۴ تبعه غیرمجاز در مسیر خاش - ایرانشهر، ۸ نفر کشته و ۱۶ نفر مجروح شدند#واژگونی_خودروhttps://t.co/MUrJgWN2uNpic.twitter.com/fKaab5o2yE — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2022

المصدر: وكالة "تسنيم"