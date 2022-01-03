أردوغان: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل ( فيديو)
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل.
وجاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة: "سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)"، ليرد عليها أردوغان بالقول إنه "سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات".
اردوغان بعد اجتماع جمعية المصدرين الاتراك .— ﮼عايدة (@dodyuser) January 3, 2022
نريد حل لمشكلة الايرادات الى السعودية pic.twitter.com/FgajfnjkD2
📌 Başkan @RTErdogan, Türkiye İhracatçılar Meclisi çıkışında, Şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı— Akşam Gazetesi (@Aksam) January 3, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat’ta Suudi Arabistan’a gideceğini açıkladı https://t.co/IgFyk5OZc1pic.twitter.com/IbDE3AOnA5— BBC News Türkçe (@bbcturkce) January 3, 2022
المصدر: "وسائل إعلام تركية" + RT
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