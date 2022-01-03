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أردوغان: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل ( فيديو)

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أردوغان: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل ( فيديو)
AP Saudi Press Agency
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيزور المملكة العربية السعودية في شهر فبراير المقبل.

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وجاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر المصدرين بإسطنبول، للإعلان عن أرقام الصادرات خلال العام 2021، عبر مقطع فيديو متداول حيث سألته سيدة: "سيادة الرئيس، لدي رجاء خاص، أنتظر منكم المساعدة في حل مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية (الحظر غير الرسمي الذي فرضته المملكة على الصادرات التركية)"، ليرد عليها أردوغان بالقول إنه "سوف يزور المملكة الشهر المقبل وسيعمل على حل هذه المشكلات".

المصدر: "وسائل إعلام تركية" + RT

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