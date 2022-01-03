تعرض موقعي "جيروزاليم بوست" و"معاريف" للقرصنة

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الاثنين، بأن حسابها على موقع "تويتر"، كما حساب صحيفة "معاريف" تم استهدافهما من قبل قراصنة مؤيدين لإيران، وذلك يوم اغتيال اللواء قاسم سليماني.

إقرأ المزيد

واستهدف موقع "جيروزاليم بوست"، كما موقع صحيفة "معاريف" من قبل قراصنة مؤيدين لإيران في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت الصحيفة العبرية، أنه "من غير الواضح ما إذا كان المتسللون من إيران أو من أنصارهم من خارج البلاد أو ما إذا كانوا تحت رعاية الدولة".

وبدلا من عرض صفحة إخبارية رئيسية، ظهر على الموقع رسم توضيحي يشير على ما يبدو إلى اللواء قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة جوية بطائرة أمريكية مسيرة في العراق في مثل هذا اليوم من عام 2020.

كما نشرت على موقع الصحيفة، صورة منشأة ديمونة النووية النموذجية يتم تفجيرها ونص باللغة الإنجليزية والعبرية كتب فيه: "نحن قريبون منكم لدرجة لا تفكرون بها".

وقالت الصحيفة عقب الاختراق: "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الانترنت".

يذكر أنه في مايو 2020، استبدل قراصنة مؤيدون لإيران الصفحة الرئيسية للموقع برسم توضيحي لحرق تل أبيب، كما تم استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية الأخرى في الهجوم في ذلك الوقت.

المصدر: the jerusalem post