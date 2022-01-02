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سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا يدحض أنباء عن حشد قوات روسية قرب الحدود

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سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا يدحض أنباء عن حشد قوات روسية قرب الحدود
Sputnik
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قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، إن أنباء عن حشد قوات روسية قرب الحدود، لا تتوافق مع الواقع.

ونقلت قناة "ناش" التلفزيونية عنه: "إذا كان الحديث يجري عن حشود عسكرية كبيرة، وهو ما تصر عليه وسائل الإعلام في الخارج، فنحن لا نرى ذلك".

وتابع دانيلوف القول: "نحن نراقب الأمور ونتابع كل شيء، وندرك كل ما يحدث. واليوم لا نرى تهديدات لعدوان مفتوح من جانب روسيا".

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لكن مع ذلك، شدد هذا السياسي الأوكراني، على ضرورة متابعة تطور الوضع في المستقبل.

في الآونة الأخيرة، تتهم سلطات كييف والدول الغربية، روسيا بشكل دوري بالتحضير "لغزو" أوكرانيا.

وتنكر موسكو ذلك، وترى في مثل هذه التهمات، وسيلة لإيجاد ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية وقوات الناتو على الحدود.

المصدر: نوفوستي

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