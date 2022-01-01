2021.. العام الأكثر دموية في شيكاغو منذ ربع قرن

ودعت مدينة شيكاغو الأمريكية عام 2021 برقم قياسي سلبي، حيث شهدت أكثر الأعوام عنفا ودموية في تاريخها.

وأدى ارتفاع عدد حوادث إطلاق النار إلى مقتل عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بأي عام منذ ربع قرن، وفقا للإحصاءات الصادرة عن إدارة الشرطة يوم السبت.

وحسب الإحصاءات، انتهى عام 2021 مسجلا 797 جريمة قتل، بزيادة 25 جريمة عما تم تسجيله 2020، وبزيادة 299 جريمة عن 2019، في أعلى حصيلة منذ عام 1996.

كما وقعت 3561 حادثة إطلاق نار في عام 2021، ما يزيد قليلا بواقع 300 حادثة من نوعها عما تم تسجيلها عام 2020، وبواقع 1415 أكثر مما تم تسجيله في المدينة عام 2019.

كما شهدت مدن أمريكية أخرى زيادة في عدد جرائم القتل، إلا أن شيكاغو كما كان حالها في السنوات السابقة، أنهت عام 2021 بجرائم قتل أكثر من أي مدينة أخرى في الولايات المتحدة، بما فيها نيويورك ولوس أنجلوس، اللتان سجلت كل منهما 300 جريمة.

المصدر: أ ب