القضاء الأمريكي يرد طعن الأمير أندرو في دعوى اعتداء جنسي ضده

رد قاض فدرالي أمريكي طعن الأمير البريطاني أندرو في ادعاء سيدة بأنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها نظرا لمغادرتها الولايات المتحدة.

وكان من المقرر بدء المرافعات الشفوية يوم الاثنين لطلب الأمير إسقاط الدعوى.

وطالب القاضي لويس كابلان محامي الأمير بتسليم الوثائق وفق الجدول الزمني الوارد في صحيفة الدعوى القضائية التي أقامتها فيرجينيا غيفري في أغسطس 2021، حيث زعمت غيفري أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من الأمير في عدة مناسبات عام 2001، وأيضا من الملياردير جيفري إبستين.

ووصف أندرو بريتلر محامي الأمير الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وصدر القرار قبل ثلاثة أيام من الإعلان المقرر يوم الاثنين عن اتفاق تسوية تم التوصل إليه عام 2009 بين غيفري وإبستين.

وقال محامو أندرو إن الاتفاق يحمي الأمير من ادعاءات كتلك التي تقدمت بها غيفري وإنها أسباب كافية لرفض الدعوى.

المصدر: أ ب