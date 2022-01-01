 
مباشر

القضاء الأمريكي يرد طعن الأمير أندرو في دعوى اعتداء جنسي ضده

أخبار العالم

القضاء الأمريكي يرد طعن الأمير أندرو في دعوى اعتداء جنسي ضده
Gettyimages.ru
الأمير أندرو دوق يورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s36u

رد قاض فدرالي أمريكي طعن الأمير البريطاني أندرو في ادعاء سيدة بأنه اعتدى عليها جنسيا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها نظرا لمغادرتها الولايات المتحدة.

وكان من المقرر بدء المرافعات الشفوية يوم الاثنين لطلب الأمير إسقاط الدعوى.

وطالب القاضي لويس كابلان محامي الأمير بتسليم الوثائق وفق الجدول الزمني الوارد في صحيفة الدعوى القضائية التي أقامتها فيرجينيا غيفري في أغسطس 2021، حيث زعمت غيفري أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من الأمير في عدة مناسبات عام 2001، وأيضا من الملياردير جيفري إبستين.

ووصف أندرو بريتلر محامي الأمير الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وصدر القرار قبل ثلاثة أيام من الإعلان المقرر يوم الاثنين عن اتفاق تسوية تم التوصل إليه عام 2009 بين غيفري وإبستين.

وقال محامو أندرو إن الاتفاق يحمي الأمير من ادعاءات كتلك التي تقدمت بها غيفري وإنها أسباب كافية لرفض الدعوى.

المصدر: أ ب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا