شاهد!.. الصين تراقب موظفيها بنظام ذكي يحصي تحركاتهم وغفواتهم ويقتطع من رواتبهم تلقائيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s363
أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه.
وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".
وأضافت: "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري".
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.