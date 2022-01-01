شاهد!.. الصين تراقب موظفيها بنظام ذكي يحصي تحركاتهم وغفواتهم ويقتطع من رواتبهم تلقائيا

أقرت الصين نظاما إلكترونيا جديدا في مواقع العمل يقوم بحساب ساعات العمل الفعلية لكل موظف ويسجل الأوقات التي يقضيها الشخص في مكتبه.

وأكدت مصادر مطلعة أن "النظام الإلكتروني الذكي سيقوم كذلك بمراقبة الموظف تلقائيا".

وأضافت: "في حال نوم الموظف في مكان عمله سيسجل النظام الجديد الوقت، وتلقائيا يستقطع مبلغا مساويا للفترة التي استغرق فيها الموظف بالنوم من راتبه الشهري".

المصدر: وكالات