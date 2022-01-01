بلغاريا.. اعتقال رجل معارض للتطعيم ضد كورونا يحمل قنبلة يدوية وسط صوفيا
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ذكرت وسائل إعلام بلغارية أن الشرطة اعتقلت رجلا وسط العاصمة صوفيا يحمل قنبلة يدوية ويهتف بشعارات منددة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.
وفقا للإذاعة الوطنية البلغارية BNR فإن "الحادث وقع بالقرب من ساحة الأمير ألكسندر الأول".
وأشارت إلى أن "المارة اتصلوا بالشرطة التي اعتقلت المحتج وخلال تفتيشه عثرت على قنبلة يدوية بحوزته".
وتابعت: "تم اعتقال المرأة التي وصل معها المتهم إلى صوفيا، وكان في سيارتها مسدسان".
المصدر: RT
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