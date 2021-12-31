تحليل بريطاني: خطر نقل مصابي "أوميكرون" للمستشفى نحو ثلث مَثِيلِهِ لدى مصابي "دلتا"

أثبت تحليل بريطاني شمل أكثر من مليون إصابة بمتحوري "أوميكرون" و"دلتا" من فيروس كورونا أن احتمال نقل المصاب بـ"أوميكرون" إلى المستشفى قد يكون ثلث مثيله لدى المصاب بـ"دلتا".

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كما أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة الأمن الصحي البريطانية أن اللقاحات يمكن أن تكون مفيدة للغاية ضد "أوميكرون" في حالة الحصول على جرعة ثالثة مع انخفاض خطر النقل إلى المستشفى بنسبة 81 في المئة مقارنة بالأفراد الذين لم يتلقوا تطعيما.

وقالت سوزان هوبكنز كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي البريطانية "أحدث تحليل يتماشى مع الدلائل المشجعة التي شهدناها بالفعل".

وأضافت: "مع ذلك يبقى من السابق لأوانه استخلاص أي نتائج نهائية بشأن الحدة التي تستدعي العلاج بالمستشفى".

وأفادت هوبكنز بأن "العدوى المتزايدة بأوميكرون والإصابات المتزيدة عند من هم فوق سن الستين في إنجلترا تعني أن من المرجح زيادة الضغط على وكالة الأمن الصحي في الأسابيع المقبلة".

المصدر: رويترز