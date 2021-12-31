لافروف: اتصالات روسيا مع "طالبان" تتسم بطابع عملي

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن روسيا تقيم اتصالات ذات طابع عملي مع ممثلي "طالبان"، بعد وصول الحركة إلى السلطة في أفغانستان.

وأضاف لافروف: "لدينا اتصالات عمل مع ممثلي السلطات الأفغانية الجديدة، بما في ذلك من خلال سفارتنا في كابل".

وشدد على أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، جعلت المجال الإنساني ملحا بشكل خاص خلال التعاون العملي.

وأشار الوزير إلى أن الجانب الروسي، قام بتسليم عدة شحنات من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان في نوفمبر وديسمبر، كما ساعد الطلاب الأفغان في الوصول إلى روسيا لمواصلة دراستهم.

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وذكر لافروف، أن الاعتراف الرسمي بحكومة حركة طالبان في أفغانستان، سيعتمد على كيفية وفائها بوعودها، بما في ذلك بخصوص التصدي للتهديدات الصادرة من أراضي أفغانستان.

وردا على سؤال، حول استعداد روسيا لتكون أول من يعترف بحكومة طالبان، قال لافروف: "في هذا الصدد، سنتضامن مع بقية المجتمع الدولي للتحرك بشكل تدريجي نحو استبعاد حركة طالبان من قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي سيشكل بدوره الأساس للاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة في أفغانستان".

المصدر: تاس