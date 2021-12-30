سماع دوي انفجار بوسط باكو

قالت وسائل إعلام أذربيجانية، إن انفجارا وقع بالقرب من فندق Flame Towers بوسط العاصمة باكو.

ونقلت وسائل الإعلام، عن بيان لخدمات الطوارئ في المدينة، أن سبب الحادث الذي أسفر عن إصابة شخصين، كان تسربا للغاز المنزلي.

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وأضاف البيان: "وقع انفجار، بالقرب من فندق Flame Towers، سببه تسرب للغاز من خط نقله ضمن المدينة. وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى المستشفى".

وأشار البيان، إلى أن عدة سيارات أصيبت بأضرار بالغة نتيجة الحادث.

ويجري التحقيق حاليا، لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

المصدر: نوفوستي