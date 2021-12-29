بينهم ترامب.. إيران تعلن أنها ستلاحق قضائيا المسؤولين عن اغتيال سليماني

أعلنت طهران أنها ستلاحق قضائيا "من أعطى الأوامر ومن نفذوا" عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وفي بيان نشرته عبر "تويتر" قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "جريمة اغتيال الشهيد سليماني نفذت بأمر مباشر من رئيس الجمهورية الأمريكي (آنذاك، دونالد ترامب)، وإيران ستلاحق قضائيا الآمرين ومرتكبي هذه الجريمة".

وفي البيان الذي جاء قبيل أيام على الذكرى الثانية لعملية الاغتيال، قالت الخارجية إن تلك العملية "تشكل نموذجا واضحا لإرهاب الدولة الممنهج".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن طهران باشرت في إجراءاتها لملاحقة المجرمين الضالعين في اغتيال سليماني، منذ الساعات الأولى لوقوع الجريمة، وأضاف أنها "لن تدخر أي جهد في هذا الخصوص لغاية تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة".

وكان سليماني قتل مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير 2020.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية